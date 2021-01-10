١٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:١٣ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84180686
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وزير الصحة : لقاح كورونا الكوبي يتم انتاجه بالتعاون مع ايران

وزير الصحة : لقاح كورونا الكوبي يتم انتاجه بالتعاون مع ايران

ساري / 10 كانون الثاني / يناير / ارنا – قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي "سعيد نمكي" : ان لقاح كورونا الكوبي ياتي ضمن مشروع مشترك مع "معهد باستور" الايراني للابحاث، ويمر حاليا بمراحل الاختبارات السريرية؛ متوقعا انه هذا اللقاح سيكون جاهزا بحلول الربيع القادم.

وفي تصريحه، اليوم الاحد في اجتماع لجنة مكافحة كورونا بمحافظة مازندران (شمال)، اوضح نمكي ان اللقاح الكوبي الايراني المشترك يعد ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا الذي تتابع الجمهورية الاسلامية مراحل انتاجه بكل جدية.

ولفت وزير الصحة، بأن ايران تعاونت سابقا مع كوبا في مجال انتاج اللقاح المضاد لمرض التهاب الكبد الوبائي ايضا؛ مبينا ان انتاج لقاح كورونا المشترك يتم بالتعاون بين معهد باستور للابحاث الايراني واحد ابرز العلماء الكوبيين الذي انتهج اسلوبا مؤثرا في هذا الخصوص.

ونوه نمكي ايضا، بان هذا اللقاح اجتاز لحد الان مرحلتين من الاختبارات السريرية في كوبا بنجاح ومن دون اية اعراض؛ على ان يتم البدء في المرحلة الثالثة من الاختبارات داخل ايران.

وتابع، ان اللقاح المشترك بين ايران وكوبا سيكون جاهزا بحلول الربيع القادم وسيتم انتاجه على نطاق واسع من قبل معهد باستور للابحاث.

انتهى ** ح ع

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