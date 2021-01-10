وزير الصحة : لقاح كورونا الكوبي يتم انتاجه بالتعاون مع ايران

وفي تصريحه، اليوم الاحد في اجتماع لجنة مكافحة كورونا بمحافظة مازندران (شمال)، اوضح نمكي ان اللقاح الكوبي الايراني المشترك يعد ثالث لقاح مضاد لفيروس كورونا الذي تتابع الجمهورية الاسلامية مراحل انتاجه بكل جدية.

ولفت وزير الصحة، بأن ايران تعاونت سابقا مع كوبا في مجال انتاج اللقاح المضاد لمرض التهاب الكبد الوبائي ايضا؛ مبينا ان انتاج لقاح كورونا المشترك يتم بالتعاون بين معهد باستور للابحاث الايراني واحد ابرز العلماء الكوبيين الذي انتهج اسلوبا مؤثرا في هذا الخصوص.

ونوه نمكي ايضا، بان هذا اللقاح اجتاز لحد الان مرحلتين من الاختبارات السريرية في كوبا بنجاح ومن دون اية اعراض؛ على ان يتم البدء في المرحلة الثالثة من الاختبارات داخل ايران.

وتابع، ان اللقاح المشترك بين ايران وكوبا سيكون جاهزا بحلول الربيع القادم وسيتم انتاجه على نطاق واسع من قبل معهد باستور للابحاث.

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