١٠‏/٠١‏/٢٠٢١ ٤:٢٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84180776
٠ Persons

سمات

مصدر مسؤول : انتاج 21.6 مليون طن من سبائك الصلب في غضون 9 اشهر

مصدر مسؤول : انتاج 21.6 مليون طن من سبائك الصلب في غضون 9 اشهر

طهران / 10 كانون الثاني / يناير / ارنا – تشير الجداول الاحصائية الصادرة عن وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، الى ان حجم انتاج سبائك الصلب الايراني بلغ 21 مليونا و650 الفا و100 طن في غضون الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي (الايراني – بدا في 21 اذار / مارس 2020)؛ مسجلا نموا بنسبة 8.3 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

واوضح المصدر نفسه، فإن حجم انتاج سبائك الصلب الايراني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كان قد بلغ 19 مليونا و986 الفا و100 طن.

وتابع، ان ايران تعد عاشر اكبر دولة في العالم من حيث انتاج الصلب، وهي تترقب زيادة طاقتها الاسمية بحلول الربيع القادم، الى 55 مليون طن والارتقاء الى المركز السابع عالميا في هذا الخصوص.

كما تفيد الاحصائيات ذات الصلة في البلاد، ان ايران حققت خلال الاشهر التسعة الماضية، ما يزيد عن مليارين و179 مليون دولار عبر صادرات الصلب التي بلغت 5ز6 مليون طن، الى الخارج.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 12 =