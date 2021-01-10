تاكيد ايراني عماني على حسم اتفاق التعاون الزراعي الموقع بين البلدين

وبحث الجانبان، خلال اللقاء بينهما اليوم الاحد، في سبل توسيع التعاون بين طهران ومسقط بمختلف المجالات الزراعية والثروة السمكية.

وفي تصريحه خلال اللقاء، قال الحبسي : ان صادرات المحاصيل الزراعية الايرانية الى سلطنة عمان لم تتوقف بالرغم من الظروف العصيبة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا؛ واصفا تعاون البلدين في مجال الامن الغذائي بانه جدير بالاهتمام.

كما اعرب وزير الزراعة العماني، عن ترحيبه بالتعاون الاستشماري بين قطاعي الخاص والشركات التجارية في ايران والسلطنة؛ داعيا الى الاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال.

الى ذلك، نوه السفير الايراني بالتنوع المناخي وطاقات ايران الملحوظة في مجال الانتاج الزراعي؛ ودعا الى توسيع التعاون في مجالات تجارة المحاصيل الزراعية والبستانية والثروة الحيوانية والسمكية بين البلدين.

انتهى ** ح ع