لقاح كورونا الإيراني آمن وخالي من الأعراض الجانبية

واوضح حسيني، انه بعد الحصول على التصريحات اللازمة من لجنة مراقبة البيانات السريرية والسلامة، تم البدء بتطعيم المجموعة الثالثة من المتطوعين باللقاح صباح اليوم (الأحد).

وتابع، انه تم اليوم تطعيم 3 أشخاص باللقاح وغدا يتم تطعيم 4 متطوعين آخرين من هذه المجموعة مضيفا، ان المرحلة الأولى من اختبار اللقاح الإيراني على البشر تستمر حتى الإنتهاء من اختباره على 56 شخصا.

وأكد رئيس فريق مراقبة الإختبارات البشرية على لقاح "كوو إيران بركات"، ان هذا اللقاح كان آمنا تماما حتى الآن ولم تظهر أي أعراض جانبية على أي من الأشخاص السبعة الذين تم تطعيمهم في المرحلتين السابقتين. وبناء على ذلك، تم التصريح باختبار اللقاح على المجموعة الثالثة من المتطوعين.

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