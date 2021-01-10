ممثل حماس في اليمن : الشهيد سليماني قدم الكثير للقضية الفلسطينية

واضاف بركة في حوار مع صحيفة الثورة اليمنية، ان "من إسهامات الحاج قاسم، تدريب المقاومة على صناعة الأسلحة، التي أغنتها عن تهريب السلاح إلى غزة".

و وصف القيادي في المقاومة الفلسطينية، "رصّ الصفوف داخليا وخارجيا، خير رد على التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية".

كما اشاد، بـ "دعوة السيد عبدالملك لمواجهة مؤامرة تجزئة المعركة"؛ مبينا انها "تمتلك رؤية قائد يعي جيدا طبيعة المعركة".

وقال بركة : نحن في فصائل المقاومة نقدر عاليا موقف قائد الثورة السيد عبدالملك الذي يزيدنا إصرارا على مواجهة العدو الصهيوني؛ ونشعر أن دولا كاليمن هي ظهر لنا"؛ حسب ما افاد به موقع "المسيرة" الالكتروني للانباء.

وشدد على، أن "المعركة القادمة ستكون شاملة لن تقف عند جبهة واحدة، ومحور المقاومة قادر على بناء قوة يعمل لها ألف حساب".

وفي معرض الاشارة الى هرولة بعض الانظمة العربية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، اكد ممثل حركة حماس في اليمن، أن "السعودية ليست بعيدة عن التطبيع وقد نشهد في المرحلة القادمة إعلان تطبيع العلاقات بينها وبين العدو الصهيوني".

كما اشار الى ان "العدوان على اليمن هو عدوان أمريكي صهيوني تتصدره الدول المطبعة، واليمن أفشلت خططهم بهذا العنفوان الذي نراه في الرد على الجرائم".

انتهى ** ح ع