الشهيد سليماني بطل كل المسلمين بالعالم

وفي كلمة له اليوم (الأحد) بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لإستشهاد القائد الفريق قاسم سليماني، والتي تم تداولها على نطاق واسع في الشبكات الاجتماعية الأذربيجانية، أضاف أيوبوف: "لولا كفاح هذا الشهيد لتحولت جماعة "داعش" الإرهابية الى تهديد خطير لمسلمي العالم بما في ذلك جمهورية أذربيجان والمجتمع البشري بشكل عام.

وشدد رجل الدين في جمهورية أذربيجان على أن الشهيد سليماني لم يخدم إيران فحسب، بل خدم المجتمع البشري بأسره، وبالتالي ينتمي إلى المجتمع البشري برمته، وأضاف: ان هذا القائد الشهيد لطالما أعطى الأولوية للقيم الإنسانية ضد العقلية التكفيرية وقد حارب التطرف.

وأشار أيوبوف الى أن الشهيد القائد سليماني كان ملء حياته الى جانب المضطهدين في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين واليمن، ورغم استشهاده ما زالت ترتعد فرائص أعداء الإسلام من اسم ذلك الشهيد الباسل.

واستشهد قائد فيلق القدس التابع لحرس الثورة الاسلامية الفريق قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق ابو مهدي المهندس وعدد من رفاق دربهم اثر غارة اجرامية شنتها وزارة الدفاع الأميركية بالطيران المسير بقرار صادر عن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، حين خروجهما من مطار بغداد الدولي فجر الجمعة (3 كانون الثاني/يناير 2020).

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