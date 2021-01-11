زيادة إنتاج سبائك الألومنيوم بأكثر من 51 بالمئة في 9 اشهر

وأفادت (إرنا) اليوم الاثنين، إن إنتاج سبائك الألمنيوم الخالص في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بلغ 203.8 ألف طن بناء على الجداول الإحصائية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة.

وارتفعت إحصائيات أداء مجمعات إنتاج سبائك الألمنيوم في إيرالكو (أراك) ، المهدي 1 و 2 (المهدي وهرمزال) بندرعباس و سالكو (لامرد - فارس) وإيران آلومينا (جاجرم - خراسان الشمالية) في شهر ديسمبر من هذا العام بنسبة 55 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

كما بلغ إنتاج سبائك الألمنيوم النقي في الشهر الأخير من فصل الخريف (ديسمبر) 38 الفا و774 طنا.

وتشير ارقام التقرير إلى إنتاج 175.3 ألف طنا من مسحوق الالومينا في مجمع إيران الومينا (خراسان الشمالية)، ليسجل نموا بنسبة 1.8 في المئة، مقارنة بـ 172.1 ألف طن في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

كما بلغ إنتاج مسحوق الالومينا في ديسمبر الماضي 18 ألفا و 334 طنا، وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة اثنين بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وكشفت الإحصاءات الرسمية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة أن إنتاج سبائك الألومنيوم في عامي 2018 و2019 ، بلغ 310 و 285.8 ألف طن على التوالي.

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