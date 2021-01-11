١١‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٠٩ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84181377
٠ Persons

سمات

رئيس الوزراء الباكستاني: إيران قادرة على أن تكون قوة اقتصادية في المنطقة

رئيس الوزراء الباكستاني: إيران قادرة على أن تكون قوة اقتصادية في المنطقة

اسلام أباد/11 كانون الثاني/يناير/ارنا- اعرب رئيس الوزراء الباكستاني في اجتماع مع الباحثين وكبار الشخصيات إلاعلامية في بلاده عن امله لالغاء الحظر الجائر المفروض على ايران وقال إن الجمهورية الإسلامية الايرانية قادرة على أن تصبح قوة اقتصادية في المنطقة".

وافادت ارنا نقلا عن المصادر الباكستانية الرسمية ان عمران خان تطرق إلى السياسة الخارجية المستقلة لإسلام أباد لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والصديقة و أضاف توصلنا في السنوات الأخيرة إلى تفاهم جيد لتعزيز علاقات باكستان مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وقال عمران خان ردا على أسئلة تتعلق بالسياسة الخارجية والعلاقات مع الجيران  "في  بداية تولي حزب حركة العدل الحكم، ربما لم تكن العلاقات الثنائية مع إيران مرضية ، لكن يمكنني اليوم أن أقول إن هناك علاقات ممتازة اقيمت بين البلدين".

واكد لدينا تفاهم جيد مع إيران لتطوير العلاقات الثنائية  مشددا على ضرورة الرفع الفوري للعقوبات الأمريكية غير القانونية ضد ايران.

وتطرق عمران خان  الى قرار إيران وباكستان وتركيا بشان إطلاق قطار الحاويات "إكو" بالتزامن مع فتح الحدود الرسمية الثانية بين إيران وباكستان و العقبات التي تعترض تنمية التجارة بين باكستان و ايران بفعل العقوبات المفروضة على الاخيرة  و قال: "للأسف تواجه إيران عقوبات تحول دون تنمية التعاون التجاري مع باكستان .

وكان رئيس الوزراء الباكستاني قد صرح في المؤتمر الدولي للسلام والتنمية في جنوب آسيا والشرق الأوسط في إسلام أباد في نوفمبر الماضي  إن  بامكان باكستان أن تستفيد من الإمكانيات الاقتصادية لإيران إذا تم رفع العقوبات المفروضة عليها.

وقد أعرب عن أمله في استئناف المحادثات بين إيران والغرب ، وشدد: "إذا تم رفع العقوبات  فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها القدرة على أن تصبح قوة اقتصادية حقيقية في المنطقة".

انتهى** 1453

سمات

تعليقك

You are replying to: .
6 + 11 =