حصول 84 الف من ابناء الايرانيات المتزوجات من الاجانب على الجنسية الايرانية

وقال حسين ذوالفقاري اليوم الاثنين لمراسل وكالة ارنا انه تم منح الجنسية الايرانية الى 243 مولود لامهات ايرانيات متزوجات من الاجانب حتى الان، معلنا تقديم 84 ألف شخص بطلب الحصول على الجنسية الإيرانية من خلال التسجيل على الموقع الإلكتروني للدائرة العامة لشؤون الرعايا الأجانب والمهاجرين في محافظة طهران، ووزارة الداخلية.

وتابع، انه تم الانتهاء من إضبارات 12ألف شخص من إجمالي المتقدمين بالطلب الذين سجلوا في الموقع المذكور أعلاه، لتدخل حيز التنفيذ.

وكان البرلمان الإيراني قد صوت في ايار/مايو 2019 بالأغلبية على مشروع قانون ينص على منح الجنسية لأبناء الإيرانيات المتزوجات من أجانب.

وبحسب مشروع القانون ستمنح الجنسية لابناء الايرانيات قبل بلوغ سن الـ 18 بطلب من الام، حيث سيشمل مستوفين الشروط قبل وبعد اقرار مشروع القانون.

ووافق مجلس الوزراء يوم 4 تشرين الثاني /نوفمبر 2018، على مشروع قانون حول منح الابناء من ام ايرانية واب اجنبي، الجنسية الايرانية قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة فيما اذا تقدمت الام بطلب لذلك ويمكنهم ان يتقدموا بالحصول عليها بنفسهم بعد بلوغهم هذه السن.

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