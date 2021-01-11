زنكنه : خلق امكانيات جديدة لبيع وتصدير النفط في ظروف الحظر

ودعا زنكنه اليوم الاثنين في حفل توقيع عقود المرحلة الثالثة من خطة حماية وزيادة الانتاج، إلى الاستثمار في زيادة معدل إعادة التدوير، مضيفا: في هذه المرحلة سيتم استثمار 1 مليار و200 مليون دولار، وهو ما سيضيف 100 ألف برميل يوميا لإنتاج النفط ودخلا يعادل 1.5 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن الاستثمار سيعطي ثماره في أقل من عام.

وأكد زنكنه ان كل هذه العقود أبرمت فقط مع مقاولين إيرانيين و 72٪ من قيمة المعدات محلية الصنع، كما أن جميع الموارد يتم توفيرها من سوق رأس المال وهذا ما يعد المرة الأولى.

وقال إن مليارات الدولارات تم إنفاقها من قبل ولكن لم تحدث زيادة في الإنتاج، وفي هذه العقود يتلقى المقاول أمواله من موارد زيادة الإنتاج، موضحا ان جميع هذه الصفقات تم تحويلها من خلال اجراء المناقصات.

وتم التوقيع اليوم على عقود المرحلة الثالثة من خطة صيانة وزيادة الطاقة الإنتاجية للنفط بقيمة 1.2 مليار دولار في الشركة الوطنية لحقول نفط الجنوب وشركة النفط البحري بحضور وزير النفط والرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية.

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