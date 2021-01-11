وزير التجارة العراقي يترأس وفدا رفيع المستوى الى طهران

ويرافق وزير التجارة العراقي الزائر وفد رفيع من 50 شخصا، بمن فيهم مساعدو وزير التجارة، ورؤساء الغرف التجارية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية "عبدالرزاق الزهيري".

وافاد مراسل "ارنا" في بغداد، يعتزم الوفد الاقتصادي العراقي، اجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الايرانيين؛ منهم النائب الاول لرئيس الجمهورية الاسلامية "اسحاق جهانغيري" الذي يراس اجتماع اللجنة العليا للتعاون الاقتصادي بين البلدين، الى جانب عدد من الوزارء في البلاد.

و ورد في هذا التقرير ايضا، ان السفير الايراني في بغداد "ايرج مسجدي" يرافق الوفد العراقي رفيع المستوى في زيارته الحالية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع