١١‏/٠١‏/٢٠٢١ ٧:٤٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84182242
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ايران والامم المتحدة تدعمان الاجتماع القادم للجنة الدستور السوري

ايران والامم المتحدة تدعمان الاجتماع القادم للجنة الدستور السوري

طهران / 11 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعرب كل من كبير مساعدي وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي"، ومبعوث الامين العام للامم المتحدة الخاص بشؤون سوريا "غير بدرسون"، اعربا عن دعمهما لعقد الاجتماع الخامس للجنة الدستور السوري.

وافادت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية، اليوم الاثنين، ان "خاجي" و"بدرسون" استعرضا خلال المباحثات بينهما اخر التطورات على الساحة السورية؛ بما في ذلك الاجتماع القادم للجنة الدستور والمستجدات ذات الصلة بعملية مفاوضات استانا، وتزايد نشاطات داعش الإرهابيّة في هذا البلد.

وفي معرض التنويه بانجازات اللجنة الدستورية خلال العام 2020، اكد الجانبان الايراني والاممي ضرورة الدفع بعجلة هذه اللجنة نحو الامام في العام 2021 ايضا؛ كما اعربا عن دعمهما لاجتماع لجنة الدستور السوري الخامس والمرتقب عقده بنهاية الشهر الحالي.

وفي الختام، اشار خاجي وبدرسون الى تزايد نشاطات الجماعات الارهابية ولاسيما داعش في سوريا، واكدا ضرورة استمرار الحرب ضد الارهاب في هذا البلد.

انتهى ** ح ع

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