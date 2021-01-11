ظريف يعزي اندونيسيا بضحايا الطائرة المنكوبة

واعلنت الدائرة الاعلامية بوزارة الخارجية الايرانية اليوم، ان ذلك جاء خلال مباحثات ظريف مع وزير الخارجية الاندونيسي.

وفي سياق متصل، اعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سعيد خطيب زادة"، عن اسفه لحادث سقوط احدى الطائرات التابعة لشركة الطيران الاندونيسية، وقدم العزاء بضحايا هذا الحادث الى الحكومة والشعب الاندونيسيين؛ معربا عن تضامنه مع اسر الضحايا.

يذكر ان طائرة من طراز "بوينغ 737-500" تابعة لشركة Sriwijaya Air الاندونيسية، قد سقطت قرب المحيط الهندي، بعد إقلاعها من مطار جاكرتا اول امس السبت؛ في حادث ادى الى مصرع جميع ركاب الطائرة وطاقمها البالغ عددهم 62.

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