الدوري الايراني.. تعادل مثير بين برسبوليس واستقلال طهران في ديربي العاصمة

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين في استاد "آزادي" بدون جمهور، افتتح استقلال طهران التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية من الشوط الاول بواسطة ارسلان مطهران لينهي الشوط متقدما بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني سجل برسبوليس هدفيين متتاليين من قبل مهدي عبدي (51) وامير وحيدي (65)، الا ان استقلال طهران عاد وسجل هدف التعادل بواسطة مهدي قائدي في الدقيقة 93 لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

وبهذه النتيجة حافظ استقلال على المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 10 مباريات، فيما صعد برسبوليس الى المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.

ويتصدر الدوري الايراني الممتاز نادي "صنعت نفط آبادان" برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

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