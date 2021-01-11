١١‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٤٠ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84182384
٠ Persons

سمات

الدوري الايراني.. تعادل مثير بين برسبوليس واستقلال طهران في ديربي العاصمة

الدوري الايراني.. تعادل مثير بين برسبوليس واستقلال طهران في ديربي العاصمة

طهران / 11 كانون الثاني / يناير /ارنا- تعادل فريقا برسبوليس واستقلال طهران 2-2 في ديربي العاصمة طهران في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة من منافسات الدوري الايراني الممتاز لكرة القدم.

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم الاثنين في استاد "آزادي" بدون جمهور، افتتح استقلال طهران التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية من الشوط الاول بواسطة ارسلان مطهران لينهي الشوط متقدما بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني سجل برسبوليس هدفيين متتاليين من قبل مهدي عبدي (51) وامير وحيدي (65)، الا ان استقلال طهران عاد وسجل هدف التعادل بواسطة مهدي قائدي في الدقيقة 93  لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2. 

وبهذه النتيجة حافظ استقلال على المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 10 مباريات، فيما صعد برسبوليس الى المركز الثامن برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.

ويتصدر الدوري الايراني الممتاز نادي "صنعت نفط آبادان" برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 8 =