زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب شمال شرق ايران

واعلن حاكم مدينة فريمان بمحافظة خراسان الرضوية عباس علي صفائي بان اي تقارير لم ترد لغاية الان بوقوع اضرار جراء هذا الزلزال الذي ضرب بلدة سفيد سنك التابعة لمدينة فريمان.

واضاف: ان لجنة ادارة الازمة في مدينة فريمان عقدت على الفور وتم ارسال فرق لتقييم الاضرار المحتملة بمعية فرق اغاثة وقوى الامن الداخلي الى مكان وقوع الزلزال.

واوضح بان الزلزال شعر به السكان في مدينة فريمان وحتى مدينة مشهد مركز محافظة خراسان الرضوية.

وقال حاكم مدينة فريمان استنادا الى تقرير مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران: ان الزلزال وقع في الساعة العاشرة و 57 دقيقة بالتوقيت المحلي (السابعة و 27 دقيقة بتوقيت غرينتش) في عمق 9 كم من سطح الارض وكان مركزه على بعد 17 كم من بلدة سفيد سنك و 19 كم من مدينة فريمان و 23 كم من مدينة قلندرآباد.

انتهى ** 2342