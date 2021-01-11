١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84182419
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سفير إيران لدى اليمن: أميركا تضع أنصار الله على قائمة الإرهاب بضغط من الصهاينة

سفير إيران لدى اليمن: أميركا تضع أنصار الله على قائمة الإرهاب بضغط من الصهاينة

طهران / 12 كانون الثاني / يناير /ارنا- أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن حسن ايرلو، ان الولايات المتحدة ليست لديها إرادة خاصة بها، وتضع حركة أنصار الله على قائمة الإرهاب تحت ضغط الكيان الصهيوني.

جاء ذلك في تغريدة للسفير الايراني لدى اليمن ردا على ما افادت به وزارة الخارجية الأميركية الاثنين أنها ستعلن حركة أنصار الله اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية".

وكتب السفير ايرلو في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاثنين: ان الولايات المتحدة ليست لديها إرادة خاصة بها وتحت ضغط الصهاينة تضع حركة أنصار الله على قائمتها للارهاب رغم كونها طرفًا رئيسيًا في المفاوضات اليمنية.

واضاف: ان الكيان الصهيوني الغاصب لا يريد الاستقرار والسلام في اليمن، الا ان شعب اليمن وشعوب المنطقة والاحرار في العالم سيفاجئون إسرائيل وحماتها بمزيد من التأييد لهذه الحركة المباركة.

انتهى ** 2342

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