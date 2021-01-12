مسؤول: اللقاح الايراني الكوبي المشترك سيبدأ حقنه في الربيع القادم

وقال قانعي في تصريح ادلى به للقناة السادسة "خبر" في التلفزيون الايراني مساء الاثنين: ان اللقاح الذي يتم انتاجه في ايران بمشاركة الكوبيين سيتم حقنه في كوبا في المرحلة الاولى لـ 56 شخصا وفي المرحلة الثانية لاكثر من 100 شخص اخر في كوبا ايضا ومن المقرر في المرحلة الثالثة حقنه لعدة الاف شخص في كوبا وايران بالتزامن معا.

واشار الى مسار انتاج لقاح كورونا في ايران قائلا: ستقوم 6 او 7 شركات ايرانية بانتاج لقاح كورونا حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس) كما ان اللقاح الذي يتم انتاجه في ايران بمشاركة الكوبيين سيبدأ حقنه في الربيع القادم.

واضاف: رغم ان انتاج اللقاح من قبل الشركات الايرانية قد بدا ولكن يبدو ان اللقاح الايراني الكوبي سيدخل السوق الايرانية اولا وستبدا سائر اللقاحات اختباراتها السريرية في غضون اسبوع او اسبوعين.

واشار الى الهدف الاساس من برنامج "كوفاكس" ومنظمة الصحة العالمية وقال: ان الاسراع في صنع وانتاج اللقاح والاطمئنان لتوزيعه العادل بين جميع دول العالم يعد من اهم اهداف منظمة الصحة العالمية في اطار برنامج "كوفاكس".

واوضح بان برنامج "كوفاكس" قام بتحديد 4 لقاحات وان دول العالم يمكنها ان تختار ايا منها وقال: انه نظرا لتسديد ايران كلفة 16 مليونا و 800 الف حقنة لقاح فمن المقرر ان يصل الى البلاد 2 مليون حقنة خلال فبراير/شباط او اذار/مارس القادم ومن ثم تاتي بقية الكمية بداية العام (الايراني) القادم حيث ستكون الاولوية للطواقم الطبية والصحية ومن ثم الافراد فوق 65 عاما الذين يعانون من امراض اساسية مثل ضغط الدم.

وصرح بان منظمة الصحة العالمية اكدت في مشروع "كوفاكس" بان يتم حقن 10 بالمائة من السكان بلقاح كورونا في مرحلة اولى في كل دولة على ان تكون الاولوية للافراد الذين من المحتمل وفاتهم لو اصيبوا بالمرض.

واوضح قانعي بانه تم لغاية الان انتاج 12 مليار حقنة لقاح كورونا من قبل 170 شركة دولية في العالم ومن المقرر وفق الخطط المرسومة ان يبلغ حجم انتاج هذه الشركات 20 مليار حقنة حتى تشرين الاول /اكتوبر القادم.

انتهى ** 2342