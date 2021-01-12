حزب الله یدين تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية

وقال الحزب في بيانه “لم تكتف الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة ودعم وتأييد العدوان الظالم على اليمن العزيز، بل أعلنت ‏الخارجية الأميركية عزمها على تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى القائد العزيز ‏السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي واخوانه المجاهدين السيد عبد الخالق بدر الدين الحوثي والسيد عبد الله ‏يحيى الحاكم، في خطوة إجرامية تستهدف النيل من معنويات الشعب اليمني المجاهد وصموده وقيادته ‏استكمالا للحصار الظالم والعدوان الاجرامي الذي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنه وعن ‏نتائجه الانسانية والصحية وعلى كافة المستويات”‎.‎

واعتبر حزب الله “أن هذه الإجراءات الأميركية وما سبقها من خطوات عدوانية مماثلة استهدفت حركات المقاومة في ‏المنطقة، تهدف الى معاقبة كل من يرفض الهيمنة والتسلط الاميركي على مقدرات المنطقة وثرواتها ‏وخيارات شعوبها الحرة ويرفض الاحتلال الصهيوني لفلسطين والانخراط في حركة التطبيع المشؤومة ‏والمرفوضة‎.”‎

ودان حزب الله واستنكر بشدة هذه الخطوة العدوانية الظالمة ويؤكد تضامنه مع حركة أنصار الله ‏وقيادتها الشريفة والشجاعة، مشدداً على أن حركة أنصار الله التي حملت لواء الدفاع عن الشعب اليمني ‏المظلوم طيلة سنوات طوال وصمدت بوجه آلة العدوان والدمار الأميركي – السعودي، لن تزيدها هذه ‏الخطوة إلا ثباتاً وتمسكا بحقها المشروع والمقدس في الدفاع عن الشعب اليمني وأرضه الغالية وموارده ‏وخياراته الوطنية‎.

المصدر: قناة المنار

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