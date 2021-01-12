١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٢٤ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84182569
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حزب الله یدين تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية

حزب الله یدين تصنيف أمريكا لأنصار الله منظمة إرهابية

طهران/12 كانون الثاني/يناير/ارنا-أصدر حزب الله بياناً دان فيه بشدة العقوبات الامريكية على حركة أنصارالله وقائدها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، معتبراً الخطوة إجرامية تستهدف النيل من معنويات الشعب اليمني.

وقال الحزب في بيانه “لم تكتف الولايات المتحدة الأميركية بالمشاركة ودعم وتأييد العدوان الظالم على اليمن العزيز، بل أعلنت ‏الخارجية الأميركية عزمها على تصنيف حركة أنصار الله منظمة إرهابية أجنبية، إضافة إلى القائد العزيز ‏السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي واخوانه المجاهدين السيد عبد الخالق بدر الدين الحوثي والسيد عبد الله ‏يحيى الحاكم، في خطوة إجرامية تستهدف النيل من معنويات الشعب اليمني المجاهد وصموده وقيادته ‏استكمالا للحصار الظالم والعدوان الاجرامي الذي تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الكاملة عنه وعن ‏نتائجه الانسانية والصحية وعلى كافة المستويات”‎.‎

واعتبر حزب الله “أن هذه الإجراءات الأميركية وما سبقها من خطوات عدوانية مماثلة استهدفت حركات المقاومة في ‏المنطقة، تهدف الى معاقبة كل من يرفض الهيمنة والتسلط الاميركي على مقدرات المنطقة وثرواتها ‏وخيارات شعوبها الحرة ويرفض الاحتلال الصهيوني لفلسطين والانخراط في حركة التطبيع المشؤومة ‏والمرفوضة‎.”‎

ودان حزب الله واستنكر بشدة هذه الخطوة العدوانية الظالمة ويؤكد تضامنه مع حركة أنصار الله ‏وقيادتها الشريفة والشجاعة، مشدداً على أن حركة أنصار الله التي حملت لواء الدفاع عن الشعب اليمني ‏المظلوم طيلة سنوات طوال وصمدت بوجه آلة العدوان والدمار الأميركي – السعودي، لن تزيدها هذه ‏الخطوة إلا ثباتاً وتمسكا بحقها المشروع والمقدس في الدفاع عن الشعب اليمني وأرضه الغالية وموارده ‏وخياراته الوطنية‎.

المصدر: قناة المنار

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