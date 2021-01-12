١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٣٠ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 84182583
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انقاذ جميع صيادي السفينة الايرانية التي تعطلت في مياه بحرعمان

انقاذ جميع صيادي السفينة الايرانية التي تعطلت في مياه بحرعمان

جابهار/12 كانون الاول/ يناير/ ارنا - قال مساعد منظمة الموانئ والملاحة البحرية في محافظة سيستان وبلوشستان، تم انقاذ جميع صيادي السفينة الايرانية التي تعطلت في مياه بحرعمان من خلال عملية بحث وإنقاذ بحرية وبالتنسيق مع مركز(MRCC) في ميناء تشابهار جنوب ايران.

واضاف سيد حسن ابراهيمي اليوم الثلاثاء لارنا ان سفية الصيد الايرانية تعرضت لعطل فني بسبب الظروف الجوية على بعد 200 مايل من ميناء جابهار وبالقرب من ميناء عمان و من خلال عملية بحث وإنقاذ بحرية وبالتنسيق مع مركز(MRCC)  في ميناء تشابهار ، تم انقاذ جميع طاقم السفينة الايرانية .

وبين ابراهيمي انه تلقى مركز البحث والانقاذ البحري في ميناء تشابها رالليلة الماضية اتصالا هاتفيا من سفية صيد ايرانية معلنة عن حالة طوارئ والحاجة إلى المساعدة الفورية بسبب نفاد الوقود وتعطل المحرك في بحر عمان ، وتم فورًا التنسيق اللازم مع خفر السواحل والبحرية العمانية لعملية الإنقاذ.ومن خلال عمليات بحث تم انقاذ الجميع.

انتهى**م م**

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