الإيراني حسين طيبي ضمن أفضل 10لاعبي كرة الصالات في العالم

ويلعب حسين طيبي لفريق بنفيكا البرتغالي والمنتخب الوطني الايراني.

وانضم طيبي إلى بنفيكا قادماً من نادي كايرات الماتي في كازاخستان، بعدما ساهم في فوز الفريق بلقب دوري كرة الصالات في كازاخستان وتمكن من تسجيل 6 أهداف في الدوري البرتغالي.

یذکر أن طيبي فاز بعدة ألقاب محلية مع أندية فولاد ماهان وغيتي بسند في إيران، وفاز بلقب بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات عام 2018.

وساهم اللاعب الايراني أيضاً في فوز منتخب إيران بلقب بطولة آسيا لكرة الصالات عامي 2016 و2018، حيث حصل في النسخة الأخيرة على جائزة الهداف، والحصول على المركز الثالث في كأس العالم لكرة الصالات 2016.

وفي وقت سابق تم ايضا اختيار حارس المنتخب الوطني الايراني لكرة الصالات «علیرضا صمیمي» في قائمة افضل 10 حراس مرمى في العالم.

وكذلك تم اختيار حارس فريق مس رفسنجان لكرة الصالات النسائیة زینب کرمي في قائمة افضل 10 حراس مرمى في العالم.

كما اختار الموقع المدربة الرئيسية لفريق مس رفسنجان لكرة الصالات النسائیة عاطفه رضائي ضمن قائمة افضل 10 مرشحين للفوز بجائزة افضل مدرب للعام 2020.

وتم تصنيف نادي مس رفسنجان لكرة الصالات النسائیة و نادي مس سونغون لكرة الصالات ضمن افضل 10 اندیة في العالم.

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