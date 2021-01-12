انطلاق فعاليات المعرض الدولي لصناعة الكهرباء والمياه والصرف الصحي بطهران

طهران/ 12 كانون الثاني / يناير/ ارنا - قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية باتت اليوم واحدة من أفضل الجيوش على مستوى العالم ، مشيرا الى أن تصاميم وانتاج الاسلحة الاستراتيجية في البلاد تشهد تطورا متصاعدا خاصة من حيث النوعية.