انطلاق فعاليات المعرض الدولي لصناعة الكهرباء والمياه والصرف الصحي بطهران

وافادت ارنا انه انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في مدينة المعارض الدولية بطهران فعاليات المعرض الدولي التخصصي العشرين لصناعة الكهرباءو المعرض الدولي السادس عشر للمياه والصرف الصحي بحضور وزير الطاقة الإيراني " رضا اردكانيان "ووزيرالتجارة العراقي " علاء احمد الجبوري" .
وتشارك في المعرض 275 شركة محلية واجنبية تعرض منتجاتها المصنعة باحدث التكنولوجيا علي ارض تبلغ مساحتها 25 الف متر مربع، تعرض فيه الشركات المشاركة منتجاتها في مجال الإنارة والاسلاك واللوحات الكهربائية والمعدات الكهربائية وانظمة الادوات الدقيقة وخطوط نقل الطاقة وكذلك أحدث صناعاتها وتقنياتها في مجال المياه والصرف الصحي.
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