١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٣٧ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84182824
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وزير الدفاع : القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش في العالم

وزير الدفاع : القوات المسلحة الإيرانية باتت من افضل الجيوش في العالم

طهران/ 12 كانون الثاني / يناير/ ارنا - قال وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية باتت اليوم واحدة من أفضل الجيوش على مستوى العالم ، مشيرا الى أن تصاميم وانتاج الاسلحة الاستراتيجية في البلاد تشهد تطورا متصاعدا خاصة من حيث النوعية.

واضاف العميد حاتمي : اننا نعمل على تطوير نوعية الاسلحة الاستراتيجية يوما بعد يوم من خلال تقليص المسافة الزمنية بين ولادة الفكرة والانتاج  الفعلي ، وبذلك نرتقي بمستوى الردع لدى قواتنا المسلحة.

واشار وزير الدفاع الى أن العدو يسعى الى ايجاد العراقيل أمام نمو وحركة الثورة الاسلامية في المنطقة والعالم ، موضحا ان النظام السلطوي يوظف كل الامكانات والوسائل للوصول الى أهدافه المشؤومة ، كالحرب المفروضة وانواع الحظر الظالم ، واخيرا اغتيال الشخصيات العلمية في البلاد.

واكد العميد حاتمي أن جميع مؤامرات الاعداء لتطويق الجمهورية الاسلامية باءت بالفشل ، واضطر العدو في النهاية الى الاستسلام أمام ايران في الابعاد المختلفة كالبعد الاقتصادي والعسكري ، وبالتالي لابد للشعب الايراني ان يتسلح بالقوة لأن العدو لايعرف الا لغة القوة .

انتهى** 2344

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