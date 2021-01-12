١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٢:٠٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84182902
٠ Persons

سمات

ربيعي : إيران حذرت من السياسات الخاطئة لترامب

ربيعي : إيران حذرت من السياسات الخاطئة لترامب

طهران/ 12 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان إيران حذرت منذ البداية مما تقوم به أدارة ترامب من خروقات قانونية وسياسات أحادية الجانب، معتبرا أن منتقدي ترامب داخل امريكا وبعد سكوتهم عنه أو مماشاتهم له في مواقفه ضد إيران قد دفعوا الثمن وارتدت عليهم هذه السياسات.

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء تطرق ربيعي الى التطورات الاخيرة في امريكا والهجوم على مبنى الكونغرس ، موضحا ان هذه الاحداث بكل ابعادها هي احداث امريكية داخلية لانريد الخوض فيها، لكن ما يهمنا هو أننا ومنذ مجيء ترامب الى  الحكم حذرنا من العواقب السيئة لسياساته ونوهنا الى انها سوف لن تقتصر على الشعب الإيراني.

وتابع ربيعي قائلا : ان هذا الشرير الكبير مارس ضغوطا عديدة على الشعب الإيراني خلال السنوات الاربع الماضية أنعكست سلبا على حياة المواطنين الإيرانيين ووضعهم المعاشي ، لافتا الى أن ترامب أعلن بملئ فمه أنه سيضيق على الإيرانيين الى الحد الذي يدفعهم للتمرد على النظام، وكان يتحدث عن انهيار ايران خلال ثلاثة أشهر أو خلال عام.

يتبع..

سمات

تعليقك

You are replying to: .
4 + 5 =