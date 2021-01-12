ربيعي : إيران حذرت من السياسات الخاطئة لترامب

وفي مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم الثلاثاء تطرق ربيعي الى التطورات الاخيرة في امريكا والهجوم على مبنى الكونغرس ، موضحا ان هذه الاحداث بكل ابعادها هي احداث امريكية داخلية لانريد الخوض فيها، لكن ما يهمنا هو أننا ومنذ مجيء ترامب الى الحكم حذرنا من العواقب السيئة لسياساته ونوهنا الى انها سوف لن تقتصر على الشعب الإيراني.

وتابع ربيعي قائلا : ان هذا الشرير الكبير مارس ضغوطا عديدة على الشعب الإيراني خلال السنوات الاربع الماضية أنعكست سلبا على حياة المواطنين الإيرانيين ووضعهم المعاشي ، لافتا الى أن ترامب أعلن بملئ فمه أنه سيضيق على الإيرانيين الى الحد الذي يدفعهم للتمرد على النظام، وكان يتحدث عن انهيار ايران خلال ثلاثة أشهر أو خلال عام.

يتبع..