السجاد اليدوي الايراني لوحة فنية ترسمها انامل ذهبية ماهرة

ويتميز السجاد اليدوي الايراني بجماله واناقته كأنه لوحة فنية ترسمها انامل ذهبية حيث هناك الكثير من المدن الايرانية يشتهر اهاليها بحياكة السجاد بما فيها تبريز وكاشان وقم ويزد ومشهد.

کما ان السجاد اليدوي تشكل احد اهم صادرات ايران غيرالنفطية.

اما نقوش السجاد الايراني مستوحاة من خيال ومشاعر من يحيكه حيث ان الفنانين الايرانيين يخلقون لوحات فنية من نسيج خيالهم ومتاثرا بالمحيط الذي يعيشون فيه.

وهناک لوحات السجاد خطت عليها آیات قرآنیة لها جمالیة خاصة كونها مزيج من الفن الايراني الاصيل والفن الاسلامي.

ومساحات قطع السجاد الایرانی مختلفة وكلما كانت اكبر تضفى على المكان عبقا تاريخيا وبهاء اکثر وتكون اغلي ثمناً.

ورغم ان السجاد الايراني هو الافضل في العالم إلا انه يواجه منافسة من قبل بعض الدول مما جعل المصممين والمنتجين في ايران الى العمل الجاد على ابقاء السجاد الايراني في الصدراة وذلك من خلال اهتمامهم الجاد في اختيار الالياف والخيوط والوان السجاد و نقوشها التي تتجذر في ثقافة ايران وحضارتها ومن هذا المنطلق يعملون على المزاوجة بين الفن والتراث والثقافة والتاريخ و الحضارة.

نقوش السجاد الايراني

النقوش المستعمله فی السجاد اليدوي الايراني تشمل أشکال نباتیه کالأزهار والأشکال الهندسیه البسیطه. فعلی سبیل المثال تشتهر مدینه تبریز بحياكة السجاد الحریری ذی النقوش القریبه من الشکل الهندسی والألوان القاتمه کالأحمر والأزرق الداکن.

السجاد اليدوي الايراني يتشبث بعرشه لیؤكد ان الفن لن يموت

حیاکة السجاد اليدوي واحدة من اهم الفنون رواجا بين عشائر ايران خاصة في مدينة فيروز اباد التابعة لشيراز مركو محافظة فارس في جنوب ايران حيث يحترف كثير من عشائر فيروزاباد حياكة السجاد مع نقوش خاصة مستوحاة من المحيط الذي يعيشون فيه و يتميز باستخدام الالوان الطبيعية ليضفوا على ما ينسجه اناملهم جمالا خاصا. و سجلت وزارة التراث الثقافي الايراني مدينة فيروزاباد كالمدينة الوطنية للسجاد العشائري.

وهذا هو السجاد اليدوي الايراني الذي يتشبث بعرشه لیؤكد ان الفن لن يموت.

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