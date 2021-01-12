١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٢٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84183088
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تسجيل98حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل98حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/ 12كانون الثاني / يناير / ارنا –اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الثلاثاء ملیون و 299 الفا و22 شخصا وبوفاة 98 اخرين خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و360 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الثلاثاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 408 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و299 الفا و22شخصا من بينهم 4507 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 88 الفا و456 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفى 98 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 360 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 262 الفا و 166 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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