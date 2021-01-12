١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٣:٠٨ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84183245
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سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد:

الاتحاد الأوروبي يؤمن ايمانا قويا بالمحافظة على الاتفاق النووي مع إيران

الاتحاد الأوروبي يؤمن ايمانا قويا بالمحافظة على الاتفاق النووي مع إيران

بغداد /12 كانون الثاني /يناير/ارنا- قال سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في بغداد مارتن هوت أن الاتحاد الأوروبي يؤمن ايمانا قويا بإبقاء الدبلوماسية على قيد الحياة، وبالتحديد بالمحافظة على الاتفاق النووي (خطة العمل المشترك الشاملة) مع إيران وانقاذه.

واكدا  أن الانتقال الى إدارة أميركية جديدة تمتاز بميلها للحوار أكثر؛ يمكن أن يفسح المجال لفرصة فريدة بهذا الخصوص، لذا فإن أي تقدم من المحتمل أن يؤدي الى أجندة دبلوماسية جديدة تستطيع من خلالها أطراف الاتفاق النووي العمل على تثبيت الملف النووي، مع الاستفادة من الزخم الناتج لمعالجة قضايا أخرى مع إيران.

المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، كان قد أعلن في 5 يناير ان تخصيب اليورانيوم يتوافق مع المادة 36 من الاتفاق النووي، مضيفا : ما دامت جميع الأطراف لا تلتزم بتعهداتها، فإن من حق إيران اتخاذ الإجراءات المناسبة، لكنه قال أن كل هذه القرارات يمكن أن تلغى بسرعة وبمجرد عودة الأطراف إلى التزاماتها وفقا للأتفاق النووي.
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