١٢‏/٠١‏/٢٠٢١ ٥:٣٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84183479
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روحاني يهنئ بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في قرغيزيا

روحاني يهنئ بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد في قرغيزيا

طهران / 12 كانون الثاني / يناير / ارنا – بعث رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" برقية الى "صادير جاباروف"، مهنئا فيها الاخير بانتخابه رئيسا للجمهورية القرغيزية، ومتطلعا الى توظيف الطاقات الاقتصادية في ايران وقرغيزيا بهدف توسيع العلاقات الثنائية اكثر من اي وقت مضى.

وكتب الرئيس روحاني في برقية التهنئة الى نظيره القرغيزي : انني اهنئكم من صميم القلب على اجراء الانتخابات بنجاح في بلادكم وانتخابكم رئيسا للجمهورية القرغيزية.

واضاف : انني اتمنى ان يتخذ بلادكم في عهد رئاستكم خطوات سريعة نحو التقدم والازدهار، وان تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية قرغيزيا انطلاقا من التعاون المميز القائم بينهما، باستخدام الطاقات الاقتصادية المتاحة لتوسيع العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

ختاما، سأل رئيس الجمهورية الباري تعالى ان يمن على نظيره القرغيزي ""صادير جاباروف" بالسلامة والنجاح، وعلى "شعب قرغيزيا العزيز" بالسعادة والرقي".

انتهى ** ح ع

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