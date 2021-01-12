مسؤول برلماني ايراني يدعو سيئول للمبادرة فورا للافراج عن الارصدة الايرانية

جاء ذلك في تصريح ادلى به ذوالنوري خلال اجتماعه بالنائب الاول لوزير خارجية كوريا الجنوبية "تشوي جون كون"، حيث جرى البحث حول التطورات الاخيرة في العلاقات بين البلدين.

واعتبر المسؤول البرلماني الايراني ماضي العلاقات التاريخية بين الشعبين وعدم وجود امور سلبية في التعاون الثنائي بانهما يشكلان ارضية مناسبة لنمو وتطور العلاقات في مختلف المجالات بين البلدين.

واشار الى محاولات اميركا الرامية للمساس بالعلاقات الودية بين ايران وسائر دول العالم واضاف: انه على مسؤولي البلدين الا يسمحوا بتوقف مسيرة تنمية العلاقات الودية الثنائية باجراءات ومحاولات البيت الابيض المغرضة وان تتعرض مصالح الشعبين للخطر.

وفي جانب اخر من حديثه اشار ذوالنوري الى الارصدة المالية الايرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية بسبب الضغوط الاميركية وقال: ان المتوقع من قادة كوريا الجنوبية العمل لعدم المساس بالعلاقات بين البلدين وذلك بانتهاج الحكمة والفطنة والافراج عن الارصدة المالية الايرانية المجمدة.

ودعا كوريا الجنوبية للمبادرة فورا للافراج عن الارصدة المالية الايرانية المجمدة لدى بنوك كوريا الجنوبية واضاف: ان فرض الحظر الاميركي على الشعب الايراني عمل غير انساني ومناقض للقوانين والقرارات الدولية وان طهران لا ترغب بان تتاثر العلاقات الثنائية بسياسات اميركا المغرضة.

من جانبه اعرب النائب الاول لوزير خارجية كوريا الجنوبية عن سروره لزيارته للجمهورية الاسلامية الايرانية واجرائه مشاورات وثيقة مع المسؤولين الايرانيين وقال: لقد اجرينا محادثات بناءة ومفيدة مع مسؤولي الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسار تنمية وتطوير التعاون الثنائي ورفع المشاكل والعقبات من مسار تقوية التعاون.

واكد ان ارادة سيئول مبنية على الافراج عن الارصدة المالية الايرانية المجمدة واعادتها الى ايران، مضيفا، ان بلاده ستتخذ الاجراء اللازم لحل المشاكل الفنية للسفينة المحتجزة.

انتهى ** 2342