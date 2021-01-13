روحاني : نهاية أدارة ترامب مؤشر على ان الغطرسة لن تدوم

وفي كلمته بجلسة مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء قال روحاني : لقد شهدنا يوم الخامس عشر من يناير عام 1979 فرار الشاه المقبور ليكون هذا اليوم هزيمة للاستبداد وقطعا لأيادي الاستعمار الأجنبي في إيران ، واليوم نشهد حدثا لامثيل له وهو سقوط طاغية آخر في الولايات المتحدة.

واضاف روحاني ان شعبنا العزيز الصابر واجه طوال السنوات الثلاثة الماضية هذا الارهابي الكبير الذي كان يريد اسقاط النظام الإسلامي في ثلاثة اشهر ، لكنه بالنهاية هو الذي سقط مكللا بالخزي والعار.

وأعتبر روحاني ان ما نشهده اليوم في امريكا ليس نهاية فترة حكومة ، بل هزيمة نهج سياسي ، أي سياسة الضغوط القصوى على إيران ، فاليوم هو يوم سقوط وهزيمة سياسة الارهاب الاقتصادي التي كانت تهدف الى تعكير حياة الشعب الإيراني.

وتابع قائلا : لقد شهدنا خلال السنوات الثلاث الماضية استقرارا اقتصاديا وحركة الى الأمام رغم الحرب الاقتصادية والضغوط القصوى والجرائم الارهابية ، بحيث سجل الاقتصاد الإيراني نموا ايجابيا خلال العام الاخير الذي ينتهي بعد شهرين.

واستعرض روحاني نماذج عديدة في القطاع الاقتصادي شهدت نموا ملحوظا ومن بينها التجارة، موضحا ان القطاع التجاري في البلاد شهد نموا ايجابيا ، بل حصل خلال الاشهر الاخيرة زيادة ملحوظة في صادرات البلاد، وهذا ما يعزز أمامنا حقيقة واضحة وهي : أن سياسة الضغوط القصوى والحرب الاقتصادية الامريكية ليست وحدها التي تواجه الانهيار ، بل أن واضعي هذه السياسة يتدحرجون الى الهاوية وستنتهي حياتهم السياسية الى الأبد.