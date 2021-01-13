جهانبور: سيتلقى 72 بالمائة من المواطنين لقاح كورونا الايراني

وقال كيانوش جهانبور اليوم الاربعاء في في تغريدة على صفحته في تويتر: أظهرت نتائج استطلاع أجراه مركز استطلاع الرأي الإيراني حول لقاح كورونا أن 72 بالمائة من الإيرانيين مستعدون لتلقي لقاح كورونا الايراني.

كما أن 60 بالمائة من المواطنين لديهم آمال كبيرة في إنتاج لقاحات إيرانية و 40 بالمائة لا يثقون في اللقاحات الأجنبية، وقال 53بالمائة انهم سيتلقون اللقاح الأجنبي لو سمحت وزارة الصحة الايرانية بذلك.

وكان جهانبور قد أخبر وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (ارنا) في وقت سابق: "يتم اتباع طريق إنتاج لقاح كورونا محليًا".

وبدأت إجراءات إنتاج لقاح كورونا في البلاد منذ البداية من قبل 16 شركة إيرانية ، وحتى الآن تلقت إدارة الغذاء والدواء 12 طلبًا وإعلانًا عن الاستعداد لإنتاج لقاح كورونا في إيران ، وثماني من هذه الشركات لديها ملفات نشطة. دخلت ثماني شركات مرحلة التجارب السريرية البشرية ، وستدخل شركتان أخريان قريبًا مرحلة التجارب السريرية البشرية.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري أن لقاح كورونا الإيراني سيصل على الأرجح إلى مرحلة الإنتاج والتشغيل في يوليو القادم.

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