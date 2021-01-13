ترشيح ثلاثة من لاعبي برسبوليس الایراني لاختيار أفضل لاعبي دوري أبطال آسيا

وبحسب وكالة ارنا رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استطلاع للرأي أفضل لاعبي دوري أبطال آسيا 2020 من وجهة نظر الجماهير ، ومن بين المرشحين، يمكن رؤية أسماء اللاعبين الايرانيين الثلاثة الذين لعبوا في فريق برسبوليس في هذه البطولة.
انتهى**3276
طهرن/13 كانون الثاني/يناير/ارنا- تم انتخاب ثلاثة من لاعبي فريق برسبوليس الايراني"حامد لك"و"بشار رسن" و"شجاع خليل زاده" من بين المرشحين لإختيار أفضل لاعبي دوري أبطال آسيا 2020.
وبحسب وكالة ارنا رشح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في استطلاع للرأي أفضل لاعبي دوري أبطال آسيا 2020 من وجهة نظر الجماهير ، ومن بين المرشحين، يمكن رؤية أسماء اللاعبين الايرانيين الثلاثة الذين لعبوا في فريق برسبوليس في هذه البطولة.
انتهى**3276
تعليقك