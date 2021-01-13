ترشيح ثلاثة من لاعبي برسبوليس الایراني لاختيار أفضل لاعبي دوري أبطال آسيا

طهران / 12 كانون الثاني / يناير / ارنا – ردّ وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" على مزاعم "مايك بومبيو" الواهية بشان "العلاقة بين ايران والقاعدة"؛ مؤكدا انه "لا احد ينخدع بها، لان جميع الارهابيين (الضالعين) في حادث 11 ايلول /سبتمبر كانوا من رعايا الدول المحببة لبومبيو في الشرق الاوسط؛ ولم يكن اي منهم ايرانيا".