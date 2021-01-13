وزير التجارة العراقي يؤكد توسيع تجارة المقايضة بين إيران والعراق

واضاف علاء أحمد الجبوري اليوم الأربعاء: لقد حققنا الاكتفاء الذاتي في مجال القمح والشعير على مدار العامين الماضيين، وبامكاننا تعميق العلاقات التجارية في هذه المجالات.

وأكد الجبوري على ضرورة إقامة معارض مختلفة لتقديم المنتجات بشكل مباشر وبدون وسطاء بالتعاون مع شركة المعارض الدولية الايرانية، وقال: أن المؤشر التجاري بين البلدين مرتفع، وهو ما يشكل أرضية مواتية لتأمين مصالح البلدين.

ولفت الجبوري إلى أن العراق هو ثاني أكبر شريك تجاري لإيران بعد الصين.

وفي إشارة إلى تفشي فيروس كوفيد 19 وتأثيره على الأعمال والاقتصاد العالمي، شدد وزير التجارة العراقي على أن التعاون الإقليمي ضروري لتعزيز التجارة، ومن المقرر تطوير العلاقات التجارية في المستقبل.

عقد الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين البلدين بحضور فاعل للقطاع الخاص

وقال الجبوري، في إشارة إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة بين البلدين بحضور فاعل للقطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي، أنه تم التركيز على وجود وتعزيز أنشطة القطاع الخاص .

وتطرق إلى قدرة إيران على الزراعة عبر الحدود في العراق، قال: على وزارتي الزراعة في البلدين، إلى جانب وزارة الصناعة، متابعة هذه المسألة في اطار المجلس الاقتصادي.

و بلغت القيمة الإجمالية لصادرات إيران إلى العراق في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ( بدا 20 مارس) 20 مليون طن بقيمة خمسة مليارات و 900 مليون دولار ، مما يدل على زيادة في الوزن بنسبة 7 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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