موسكو ترفض مزاعم بومبيو بتعاون إيران مع القاعدة

وقال مدير الشؤون السياسية في الخارجية الروسية ضمير كابولوف أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ، مشيرا الى أن بومبيو يريد في ظل رئاسة ترامب ان يلعب ورقة اخرى لالحاق الأذى بايران ، لكن مزاعمه باطلة ولا تستند الى أي دليل.

وشدد كابولوف الذي يشغل ايضا منصب مندوب روسيا لشؤون افغانستان ، على أن الاجهزة الروسية المعنية لم تسجل أي تعامل لايران مع تنظيم القاعدة.

وكان وزير الخارجية الامريكي اعلن الثلاثاء أن إيران ساعدت القاعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001 ، الأمر الذي أثار سخرية المراقبين واندهاشهم من صمت الوزير الامريكي طوال عشرين عاما من كشف هذه المعلومة حتى اللحظات الاخيرة التي يقف فيها رئيسه على حافة العزل الى الأبد.

انتهى** 2344