١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٥٨ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84184277
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موسكو ترفض مزاعم بومبيو بتعاون إيران مع القاعدة

موسكو ترفض مزاعم بومبيو بتعاون إيران مع القاعدة

موسكو/ 13 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - رفضت موسكو بشدة مزاعم وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في ان إيران تستضيف بعض عناصر تنظيم القاعدة.

وقال مدير الشؤون السياسية في الخارجية الروسية ضمير كابولوف أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة ، مشيرا الى أن بومبيو يريد في ظل رئاسة ترامب ان يلعب ورقة اخرى لالحاق الأذى بايران ، لكن مزاعمه باطلة ولا تستند الى أي دليل.

وشدد كابولوف الذي يشغل ايضا منصب مندوب روسيا لشؤون افغانستان ، على أن الاجهزة الروسية المعنية لم تسجل أي تعامل لايران مع تنظيم القاعدة.

وكان وزير الخارجية الامريكي اعلن الثلاثاء أن إيران ساعدت القاعدة في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر 2001 ، الأمر الذي أثار سخرية المراقبين واندهاشهم من صمت الوزير الامريكي طوال عشرين عاما من كشف هذه المعلومة حتى اللحظات الاخيرة التي يقف فيها رئيسه على حافة العزل الى الأبد.

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