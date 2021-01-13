المتحدث باسم الخارجية العراقية: هيئة الحشد الشعبي، هيئة رسمية

وفي لقاء مباشر مع قناة الحدث السعودية، مساء امس الثلاثاء وبخت الخارجية العراقية، الحدث" بسبب توصيفها للحشد الشعبي بـ"المليشيات".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في مقابلة مع قناة العهد التلفزيونية ان "الحشد الشعبي يعرف في العراق حكوميا وشعبيا وعلى صعيد وسائل الاعلام ايضا باسم (هيئة الحشد الشعبي)، وهو هيئة رسمية تأتمر باوامر القائد العام للقوات المسلحة".

واضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية، ان "الحشد الشعبي يدافع عن العراق وساهم بالتعاون مع باقي القوات الامنية في دحر الارهاب الداعشي".

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