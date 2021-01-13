١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٠٨ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84184412
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المتحدث باسم الخارجية العراقية: هيئة الحشد الشعبي، هيئة رسمية

المتحدث باسم الخارجية العراقية: هيئة الحشد الشعبي، هيئة رسمية

بغداد /13 كانون الثاني/يناير/ارنا- طالب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية "احمد الصحاف، التوقف عن توصيف الحشد الشعبي بأوصاف غير لائقة بما فيها بـ"المليشيات واكد انها هيئة رسمية.

وفي لقاء مباشر مع قناة الحدث السعودية، مساء امس الثلاثاء وبخت الخارجية العراقية، الحدث" بسبب توصيفها للحشد الشعبي بـ"المليشيات".

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة في مقابلة مع قناة العهد التلفزيونية ان "الحشد الشعبي يعرف في العراق حكوميا وشعبيا وعلى صعيد وسائل الاعلام ايضا باسم (هيئة الحشد الشعبي)، وهو هيئة رسمية تأتمر باوامر القائد العام للقوات المسلحة".

واضاف المتحدث باسم الخارجية العراقية، ان "الحشد الشعبي يدافع عن العراق وساهم بالتعاون مع باقي القوات الامنية في دحر الارهاب الداعشي".

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