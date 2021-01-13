١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ١:٤٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84184520
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مشاركة 9 الاف متخصص إيراني بالخارج في برنامج التعاون العلمي

مشاركة 9 الاف متخصص إيراني بالخارج في برنامج التعاون العلمي

طهران/ 13 كانون الثاني/ يناير/ارنا - أعلن رئيس مركز التعاطي الدولي للعلوم والتكنولوجيا التابع لدائرة الشؤون العلمية في رئاسة الجمهورية، عن مشاركة 9 الاف متخصص إيراني في برنامج للتعاون مع متخصصين ورجال أعمال إيرانيين في الخارج.

و في حفل الكشف عن برنامج التعاون مع خبراء ورجال أعمال دوليين، والذي أقيم عبر الإنترنت في مقر دائرة الشؤون العلمية برئاسة الجمهورية، أكد "مهدي قلعة نوي" اليوم الأربعاء، أن نهج مركز التعاطي الدولي للعلوم والتكنولوجيا، هو تطوير الاقتصاد المعرفي، وأضاف أن محور التنمية في إيران والعالم يتجه نحو الاقتصاد القائم على المعرفة .

وتابع قائلا أن الاقتصاد الإيراني اقتصاد نفطي، ويتعين أن نتحرك نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وأساس هذا الاقتصاد، هو الشركات المعرفية المبدعة والخلاقة، والبنية التحتية لهذا الاقتصاد هي أيضا المراكز والمصانع المبدعة.

وتم في هذا الحفل، الكشف عن موقع باللغات (الإنجليزية والفارسية والعربية) لبرنامج التعاون مع خبراء ورجال أعمال دوليين، و يمكن للمتقدمين التسجيل من خلال زيارة هذا الموقع على http://iconnect.isti.ir/

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