منح الإقامة الدائمة في إيران للخبراء والمتخصصين الدوليين

وأضاف مهدي محمودي اليوم الأربعاء، في حفل تدشين برنامج التعاون مع خبراء ورجال أعمال دوليين، والذي أقيم في دائرة الشؤون العلمية التابعة لرئاسة الجمهورية : في البرنامج الجاري تنفيذه في هذه الدائرة، يتعين دعم الأشخاص الذين يتم تحديدهم على أنهم نخبة ويجب توفير التسهيلات لهم وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

واشار الى إعداد أنظمة لحماية النخب والمثقفين الدوليين، وبناء على التصنيفات التي تمت في هذه اللجنة، سيتم اتخاذ القرارات اللازمة لتقديم الخدمات للمهنيين ورواد الأعمال الدوليين، والإقامة والتسهيلات لهؤلاء الأشخاص.

ولفت أمين لجنة تنظيم شؤون الرعايا الأجانب والمهاجرين الى أنه وفقا لهذا البرنامج، سيتم منح المتخصصين الدوليين ورجال الأعمال إقامة دائمة لمدة 3 سنوات على الأقل و 5 سنوات و 10 سنوات.

وتم في هذا الحفل، الكشف عن موقع باللغات (الإنجليزية والفارسية والعربية) لبرنامج التعاون مع خبراء ورجال أعمال دوليين، و يمكن للمتقدمين التسجيل من خلال زيارة هذا الموقع على http://iconnect.isti.ir/

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