١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٢٠ م
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84184593
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تسجيل97حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل97حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/ 13كانون الثاني / يناير / ارنا –اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الاربعاء ملیون و 305 الاف و339 شخصا وبوفاة 97 اخرين خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و457 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الاربعاء انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 317 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و305 الاف و339شخصا من بينهم 4469 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیون و 94 الفا و388 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفى 97 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 457 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 316 الفا و 375 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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