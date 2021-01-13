١٣‏/٠١‏/٢٠٢١ ٤:١٩ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84184790
٠ Persons

سمات

وزير الطاقة يعلن : انشاء صندوق استثمار مشترك بين ايران والعراق

وزير الطاقة يعلن : انشاء صندوق استثمار مشترك بين ايران والعراق

طهران / 13كانون الثاني / يناير / ارنا – قال وزير الطاقة "رضا اردكانيان" : ان اقتراح ايران لانشاء صندوق استثمار مشترك بين ايران والعراق، لقي تاييد وزير التجارة العراقي؛ مبينا ان تاسيس هذا الصندوق سيؤدي الى دعم القطاع الخاص في كلا البلدين.

وفي تصريح له على هامش مراسم اختتام اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران والعراق، في طهران اليوم الاربعاء، اوضح اردكانيان ان التعاون الاقتصادي بين ايران والعراق يتطلب تعزيز نشاطات اصحاب القطاع الخاص.  

واضاف، ان العراق بوصفه دولة نامية، فهو بحاجة الى تنفيذ مشاريع بنيوية في مجالات مختلفة، الامر الذي يتم حاليا بواسطة العديد من الشركات المقاولة والاستشارات الهندسية الايرانية.  

كما دعا وزير الطاقة الايراني الجهات المعنية الى متابعة موضوع انشاء صندوق الاستثمارات المشتركة المتفق عليه من قبل ايران والعراق.

ونوه الى ان اقتراح ايران لتاسيس هذا الصندوق، شكل خطوة مفيدة لدعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

انتهى ** ح ع

سمات

تعليقك

You are replying to: .
6 + 0 =