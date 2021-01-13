وزير الطاقة يعلن : انشاء صندوق استثمار مشترك بين ايران والعراق

وفي تصريح له على هامش مراسم اختتام اجتماع لجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين ايران والعراق، في طهران اليوم الاربعاء، اوضح اردكانيان ان التعاون الاقتصادي بين ايران والعراق يتطلب تعزيز نشاطات اصحاب القطاع الخاص.

واضاف، ان العراق بوصفه دولة نامية، فهو بحاجة الى تنفيذ مشاريع بنيوية في مجالات مختلفة، الامر الذي يتم حاليا بواسطة العديد من الشركات المقاولة والاستشارات الهندسية الايرانية.

كما دعا وزير الطاقة الايراني الجهات المعنية الى متابعة موضوع انشاء صندوق الاستثمارات المشتركة المتفق عليه من قبل ايران والعراق.

ونوه الى ان اقتراح ايران لتاسيس هذا الصندوق، شكل خطوة مفيدة لدعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

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