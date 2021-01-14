١٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ١٠:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84185341
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وزارة الصناعة توافق على استثمارات اجنبية بقيمة 4.3 مليار دولار في 9 أشهر

وزارة الصناعة توافق على استثمارات اجنبية بقيمة 4.3 مليار دولار في 9 أشهر

قزوين/ 14 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - قال رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة، أن وزارة الصناعة، وافقت على 129 مشروعا استثماريا أجنبيا بقيمة 4.3 مليار دولار في عموم الدولة خلال الأشهر التسع الماضية.

واضاف عزیزالله افضلی في حديث مع مراسل ارنا اليوم الخميس، أن هذه المشاريع توزعت على قطاع الصناعة والتعدين والتجارة بـ 104 مشروعا وبحجم استشماري بلغ 1.4 مليار دولار ، كانت حصة الصناعة 80 بالمئة والتعدين والتجارة 33 بالمئة.

واشار افضلي الى إن ألمانيا والصين وتركيا والمملكة المتحدة، هي الدول الأربع الأولى من حيث الاستثمار الأجنبي والتي تمت الموافقة عليها خلال هذه الفترة وهذا ما يؤكد قدرات البلاد وامكانياتها على الرغم من وجود الحظر.

وأعلن رئيس منظمة الصناعة والتعدين والتجارة أن محافظة خوزستان بـ 37 بالمئة وسيستان وبلوجستان 31 بالمئة وطهران 14 بالمئة وكرمانشاه 11 بالمئة وقزوين 7 بالمئة كانت المحافظات الأكثر في استقطاب حجم الاستثمارات الأجنبة في البلاد.

واضاف أن جذب المستثمرين من أهم أولويات الوزارة لما لها من دور في تحقيق القفزة في الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة في محافظات البلاد.

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