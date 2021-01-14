الرئيس روحاني: الحكومة تولي اهمية كبيرة للخدمات الالكترونية

واضاف روحاني صباح اليوم الخميس لدى افتتاح عدد من المشاريع الوطنية في المناطق التجارية الحرة ، ان استثمار المواطنين اموالهم في المناطق الحرة يعد أمرا مهما، بحيث يتم التعاطي والاستثمار عبر النظام الالكتروني دون الحاجة الى الحضور المباشر.

واوضح روحاني في مراسم الافتتاح التي جرت عبر الفيديو ونقلها التلفزيون الإيراني ، أن المواطن الذي يريد الاستثمار في المناطق الحرة يتلقى الجواب خلال ثلاثين يوما ، وستتقلص هذه المدة الى 20 يوما مشيرا الى أن 70 بالمئة من هذه الخدمات تتم الكترونيا ، وستكون الكترونية بشكل كامل خلال الأشهر القادمة.

وأكد روحاني ضرورة تنشيط القطاع الخاص لأنه اساس الاقتصاد في البلاد، داعيا الحكومة الى دعم هذا القطاع خاصة في المناطق التجارية والصناعية الحرة ، والمناطق الاقتصادية الخاصة.

يتبع..