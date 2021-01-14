١٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84185489
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برعاية الرئيس روحاني

افتتاح 61 مشروعا في المناطق التجارية والصناعية الحرة في ست محافظات

افتتاح 61 مشروعا في المناطق التجارية والصناعية الحرة في ست محافظات

طهران/ 14 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - برعاية الرئيس حسن روحاني تم اليوم الخميس عبر الفيديو كنفرانس، افتتاح 61 مشروعا في المناطق التجارية والصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في محافظات هرمزكان وبوشهر وقم واذربيجان الشرقية والمحافظة المركزية بتكلفة 9200 مليار تومان.

ومن بين هذه المشاريع مصفاة للنفط الثقيل و28 مشروعا اقتصاديا في جزيرة قشم بالخليج الفارسي ، أربعة ارصفة و15 مشروعا بنيوي واقتصادي في منطقة انزلي الحرة شمال البلاد ، مشروعان صناعي وخدمي في المنطقة الاقتصادية الخاصة لحقل بارس الجنوبي، خطوط لانتاج الإستيل واربع وحدات صناعية في منطقة سلفجكان الاقتصادية بمحافظة قم وسط البلاد، ومشاريع لانتاج القطعات الالكترونية للطائرات ، والمنظفات واللوازم الصحية في منطقة سهلان الاقتصادية ، و تطوير البنى التحتية والصناعية في منطقة كاوه الاقتصادية الخاصة.

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