افتتاح 61 مشروعا في المناطق التجارية والصناعية الحرة في ست محافظات

ومن بين هذه المشاريع مصفاة للنفط الثقيل و28 مشروعا اقتصاديا في جزيرة قشم بالخليج الفارسي ، أربعة ارصفة و15 مشروعا بنيوي واقتصادي في منطقة انزلي الحرة شمال البلاد ، مشروعان صناعي وخدمي في المنطقة الاقتصادية الخاصة لحقل بارس الجنوبي، خطوط لانتاج الإستيل واربع وحدات صناعية في منطقة سلفجكان الاقتصادية بمحافظة قم وسط البلاد، ومشاريع لانتاج القطعات الالكترونية للطائرات ، والمنظفات واللوازم الصحية في منطقة سهلان الاقتصادية ، و تطوير البنى التحتية والصناعية في منطقة كاوه الاقتصادية الخاصة.

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