لأول مرة اطلاق طوربيد من غواصة فاتح في مناورات اقتدار-99 البحرية

غواصة فاتح تم تصنيعها على يد الكوادر الإيرانية الشابة في وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة وبالتعاون مع القوة البحرية للجيش .

واشار المتحدث باسم مناورات اقتدار- 99 الأدميرال حمزة علي كاوياني، الى تنفيذ الطائرات المسيرة عمليات خلال المناورات، وقال انها شملت مهام مختلفة من الاستطلاع والاستطلاع القتالي وكان أداءها جيدا.

مناورات " اقتدار -99 " للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني كانت قد بدأت امس برمز يازهراء على سواحل مكران وشمال المحيط الهندي.

و في المرحلة الأولى من المناورات، التي انطلقت دون اعلان مسبق، انتشرت وحدات القوة البحرية فوق السطح وتحت السطح والطيران التابع للجيش في منطقة المناورات لتبدأ مناوراتها وفقا للسيناريو المعد مسبقا.

وشملت مناورات وحدات العمليات في السواحل والبحر، إطلاق صواريخ من طراز كروز البحرية سطح – سطح ، وإطلاق طوربيدات من الغواصات البحرية المحلية الصنع، وكذلك عمليات للطائرات بدون طيار .

انتهى** 2344