١٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ٢:٥٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84185796
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تسجيل 81 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

تسجيل 81 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

طهران/ 14 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري بأن عدد الاصابات بفیروس کورونا في البلاد، بلغ لغایة ظهر الیوم الخميس ملیون و311 الفا و810 اشخاص، وبوفاة 81 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة بلغ عدد المتوفین في ایران 56 الفا و538 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصریحها الصحفي الیوم الخميس انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضیة تسجیل 6 الاف و 471 حالة جدیدة للاصابة بفیروس کورونا لیرتفع إجمالي عدد المصابین بالفیروس في البلاد الی ملیون و311 الفا و810 اشخاص من بينهم 4437 شخصا في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافین من الفیروس بلغ ملیونا و 101 الفا و599 شخصا لغایة الان، ولکن للاسف توفى 81 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضیة لیرتفع عدد المتوفین جراء الاصابة بالفیروس الی 56 الفا و 538 شخصا.

کما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثمانیة ملايين و 370 الفا و 587 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتی الان.

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