زيادة حجم الاستثمارات الاجنبية بنسبة 57 بالمئة في المناطق الاقتصادية الحرة

واضاف مرتضى بانك اليوم الخميس في حفل افتتاح 61 مشروعا في المناطق التجارية والصناعية الحرة : على الرغم من التحديات الناجمة عن مشاكل العملة الصعبة والجمارك والضرائب، والقيود بسبب العقوبات و كورونا، لكن المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة حققت انجازات قيّمة في مجال الاستثمار.

وقال إن حجم الاستثمار المحلي الذي جذب إلى المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة منذ عام 2013 وحتى اليوم بلغ 108 آلاف مليار تومان و 28.5 مليار دولار.

وتابع بانك قائلا: كما تم تحقيق أكثر من 5.5 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية وتم تدشين مشاريعها.

وأكد أن حجم صادرات المناطق الاقتصادية الحرة والخاصة في حكومتي الرئيس روحاني الاولى والثانية بلغ أكثر من 139 مليار دولار، وتم تلبية ما لا يقل عن 40 مليار دولار من احتياجات المناطق الرئيسية من خلال منتجات هذه المناطق.

وأشار أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة والخاصة إلى أن الواردات من الخارج في هذه الفترة بلغت 47 مليار دولار فقط، وبهذا كان مؤشر التجارة الخارجية إيجابي وبلغ 92 مليار دولار.

برعاية الرئيس حسن روحاني تم اليوم الخميس عبر الفيديو كنفرانس، افتتاح 61 مشروعا في المناطق التجارية والصناعية الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة في محافظات هرمزكان وبوشهر وقم واذربيجان الشرقية والمحافظة المركزية بتكلفة 9200 مليار تومان.

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