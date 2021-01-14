لافروف يعلن زيارة ظريف لموسكو قريبا

واضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الخميس ، إن ظريف سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو هذا الشهر (يناير).

والزيارة المرتقبة، لوزير الخارجية الإيراني إلى روسيا ستكون الزيارة الثانية والثلاثين، وزيارته الخامسة لموسكو هذا العام، وبحسب وزير الخارجية الروسي لافروف، فإن هذا العدد من اللقاءات مع نظيره الإيراني دليل على علاقات جيدة للغاية بين طهران وموسكو من أجل تطوير التعاون بين الجانبين.

وبحسب مسؤولين في البلدين، فإن العلاقات الثنائية في طور النمو من أجل ضمان المصالح المشتركة والمساعدة في ضمان الأمن الإقليمي والدولي.

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