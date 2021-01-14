١٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ٦:١٩ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84185975
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لافروف يعلن زيارة ظريف لموسكو قريبا

لافروف يعلن زيارة ظريف لموسكو قريبا

موسكو/ 14 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - اعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، زيارة وشيكة لوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى موسكو.

واضاف لافروف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الخميس ، إن ظريف سيقوم بزيارة رسمية إلى موسكو هذا الشهر (يناير).

والزيارة المرتقبة، لوزير الخارجية الإيراني إلى روسيا ستكون الزيارة الثانية والثلاثين، وزيارته الخامسة لموسكو هذا العام، وبحسب وزير الخارجية الروسي لافروف، فإن هذا العدد من اللقاءات مع نظيره الإيراني دليل على علاقات جيدة للغاية بين طهران وموسكو من أجل تطوير التعاون بين الجانبين.

وبحسب مسؤولين في البلدين، فإن العلاقات الثنائية في طور النمو من أجل ضمان المصالح المشتركة والمساعدة في ضمان الأمن الإقليمي والدولي.

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