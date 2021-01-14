القوات الإيرانية رصدت غواصة أجنبية اقتربت من منطقة مناورات اقتدار – 99 البحرية

وفي المرحلة الأخيرة من مناورات اقتدار – 99 للقوات البحرية للجيش اليوم الخميس، تم رصد تحركات الغواصة التي اقتربت من منطقة المناورات البحرية للجيش في شمال المحيط الهندي، حيث قامت مروحيات مضادة للغواصات برصد الغواصة الاجنبية في الوقت المناسب، واجبرتها على مغادرة منطقة المناورات.

مناورات " اقتدار -99 " للقوة البحرية التابعة للجيش الإيراني كانت قد بدأت امس برمز يازهراء على سواحل مكران وشمال المحيط الهندي.

و في المرحلة الأولى من المناورات، التي انطلقت دون اعلان مسبق، انتشرت وحدات القوة البحرية فوق السطح وتحت السطح والطيران التابع للجيش في منطقة المناورات لتبدأ مناوراتها وفقا للسيناريو المعد مسبقا.

وشملت مناورات وحدات العمليات في السواحل والبحر، إطلاق صواريخ من طراز كروز البحرية سطح – سطح ، وإطلاق طوربيدات من الغواصات البحرية المحلية الصنع، وكذلك عمليات للطائرات بدون طيار .

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