علماء باكستانيون يدينون فيلم سيدة الجنة

و في بيان مشترك صدر امس الأربعاء، بالتزامن مع ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (ع)، استنكر علماء الشيعة في باكستان، المؤامرة المشتركة لعناصر الشر المدعومة من قوى الاستكبار ومن بينها الكيان الصهيوني وعملائه في بريطانيا.

ووقع على البيان عشرات الشخصيات الدينية البارزة في باكستان، ومن بينهم 12 عالما شيعيا كبيرا ورؤساء الحوزات العلمية وقادة الاحزاب السياسية الدينية الباكستانية ، حيث أعرب هؤلاء العلماء عن رفضهم لما يقوم به عملاء أعداء الإسلام، من نشاطات ضد الوحدة والتقريب واثارة الفرقة والخلاف ، وخاصة شخص ياسر الحبيب منتج فيلم "سيدة الجنة"، مؤكدين أن الهدف الأساس لهذا العمل الشيطاني هو تسميم أجواء السلام والأخوة بين الشعوب الإسلامية، وخدمة أهداف القوى الاستكبارية من خلال جرح مشاعر المجتمع الإسلامي.

وأعلن علماء باكستان في بيانهم براءتهم من كل عمل يصب في تخريب وحدة المسلمين ، داعين المسلمين واتباع المذاهب الإسلامية، واتباع مدرسة اهل البيت عليهم السلام الى ادانة مثل هذه الأعمال وان يقفوا الى جانب إخوانهم في مواجهة هذه المؤامرات التي تستهدف الاسلام والمسلمين.

وطالب علماء الشيعة الباكستانيون من حكومتهم ان تتحرك بسرعة لمنع انتشار فيلم سيدة الجنة المغرض سواء في الفضاء الالكتروني وباقي الوسائل ، وان تتخذ اجراءات فاعلة على الصعيد العالمي لوقف النشاطات التي تثير التفرقة بين المسلمين .

وكان السفير الإيراني في باكستان قد التقى أمس وزير الشؤون الدينية الباكستاني بير نور الحق قادري وبحث معه موضوع فيلم سيدة الجنة معتبرا أنه يمثل احدث مؤامرة اجنبية لاثارة الخلافات المذهبية وتسميم اجواء السلام والأخوة بين المسلمين ، كما أكد ان إيران تعتبر أي عمل يثير التفرقة هو خيانة لشخص الرسول الاكرم (ص) .

انتهى** 2344