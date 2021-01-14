١٤‏/٠١‏/٢٠٢١ ١١:٥٩ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84186161
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اقامة مجلس عزاء بحضور قائد الثورة في ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (س)

اقامة مجلس عزاء بحضور قائد الثورة في ذكرى استشهاد فاطمة الزهراء (س)

طهران / 14 كانون الثاني / يناير / ارنا- اقيمت بحضور قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد الخامنئي مراسم الليلة الاولى لمجلس العزاء في ذكرى استشهاد السيدة فاطمة الزهراء (س) بنت النبي محمد (ص).

وبدأ مجلس العزاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس في حسينية "الامام الخميني (رض)" بتلاوة من آيات الذكر الحكيم ثم قراءة دعاء التوسل والمراثي وقصائد الرثاء على فاطمة الزهراء وأهل بيت النبوة عليهم الصلاة والسلام، ثم القى حجة الاسلام كاظم صديقي كلمة بالمناسبة.

وتقام مراسم العزاء هذه كل عام بمشاركة الآلاف من أبناء الشعب الايراني إلا انه نظرا للالتزام بالتوصيات الصحية للحيلولة دون تفشي وباء كورونا فان المراسم تجري هذا العام من دون حضور المواطنين.

وتم بث مراسم العزاء عبر التلفزيون بصورة مباشرة على الهواء.

انتهى ** 2342

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