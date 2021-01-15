ايران وصربيا تؤكدان على تطوير التعاون الزراعي

ونوه الوزير الصربي الى الطاقات والانجازات والمزايا النسبية لبلاده في مختلف القطاعات الزراعية وترجية الماشية والدواجن وكذلك الجهود المبذولة خلال الاعوام الاخيرة لاحياء وتطوير التعاون بين البلدين.

واعرب نديموفيتش عن امله بان يتم في ظل بذل المزيد من الجهود والمشاورات بين البلدين الوصول الى سبل لتعزيز التعاون بين بلغراد وطهران في مختلف المجالات الزراعية.

واوضح بان العمود الفقري للعلاقات بين ايران وصربيا يتمثل في التعاون بالمجال الزراعي بينهما وان الارادة السياسية للبلدين مبنية على الدوام على التنمية الشاملة الشاملة للتعاون.

من جانبه اشار السفير الايراني خلال اللقاء الى الطاقات الاقتصادية التي تمتلكها ايران وصربيا التي بامكانها ان تكون مكملة احداها للاخرى، معربا عن امله بان تؤدي التطورات الايجابية في العلاقات الاقليمية والدولية الى ايجاد اجواء افضل لتطوير العلاقات والارتقاء بها بين البلدين.

انتهى ** 2342