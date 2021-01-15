١٥‏/٠١‏/٢٠٢١ ٩:٠٩ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84186223
٠ Persons

سمات

السفير الإيراني بصنعاء يلتقي ممثلي الفصائل الفلسطينية في اليمن

السفير الإيراني بصنعاء يلتقي ممثلي الفصائل الفلسطينية في اليمن

طهران/ 15 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى اليمن حسن إيرلو، امس الخميس ، ممثلي الفصائل الفلسطينية المقيمين في اليمن.

وفي اللقاء الذي حضره ممثل حركة الجهاد الاسلامي احمد بركة والقائم بأعمال ممثل حركة حماس معاذ أبو شمالة  وممثل جبهة التحرير الفلسطينية عمر غنام وممثل الجبهة الديمقراطية خالد خليفة، أشار السفير الايراني الى أهمية الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومواصلة النضال والتصدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد السفير الإيراني أن خيار الوحدة الإسلامية، يقف في وجه التطبيع الذي هرولت اليه عدد من البلدان، مشيرا الى أن الكيان الصهيوني الذي يعتدي على الشعب الفلسطيني هو من يعتدي اليوم على الشعب اليمني ويعمق من معاناة الشعوب المستضعفة.

من جانبهم اعربوا  ممثلو الفصائل الفلسطينية في اليمن، عن اعتزازهم وتقديرهم لدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم ومساندة نضال الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية في كل الظروف والمتغيرات.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
2 + 0 =