السفير الإيراني بصنعاء يلتقي ممثلي الفصائل الفلسطينية في اليمن

وفي اللقاء الذي حضره ممثل حركة الجهاد الاسلامي احمد بركة والقائم بأعمال ممثل حركة حماس معاذ أبو شمالة وممثل جبهة التحرير الفلسطينية عمر غنام وممثل الجبهة الديمقراطية خالد خليفة، أشار السفير الايراني الى أهمية الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومواصلة النضال والتصدي للتطبيع مع الكيان الصهيوني.

وأكد السفير الإيراني أن خيار الوحدة الإسلامية، يقف في وجه التطبيع الذي هرولت اليه عدد من البلدان، مشيرا الى أن الكيان الصهيوني الذي يعتدي على الشعب الفلسطيني هو من يعتدي اليوم على الشعب اليمني ويعمق من معاناة الشعوب المستضعفة.

من جانبهم اعربوا ممثلو الفصائل الفلسطينية في اليمن، عن اعتزازهم وتقديرهم لدور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم ومساندة نضال الشعب الفلسطيني وموقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية في كل الظروف والمتغيرات.

انتهى** 2344